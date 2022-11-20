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Neden evlilik yüzükleri daire şeklinde olur ve sol ele takılır?

Evlilik, birçok kültürde sol ele takılan bir yüzük ile temsil edilir. Eski çağlarda başlayan bu gelenek hiç de rastgele oluşmamış aksine oldukça romantik düşünülmüş diyebiliriz...

Giriş: 20.11.2022 - 06:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sonsuz bir bağı anlatan evlilik, genelde bir yüzükle sembolleştiriliyor. Peki, bu yüzükler neden hep daire şeklinde ve sol ele takılıyor? Bu hikâyenin başlangıcı için biraz geriye gitmemiz gerekiyor...

  • Yüzüğün ilk nasıl bulunduğu ya da ona nasıl romantik anlamlar yüklendi bilmiyoruz fakat "evlilik yüzüğü" kavramının ilk ortaya çıkışı Mısırlılar'a dayanıyor. 

    Mısırlılar, bir dairenin, başlangıcı veya sonu olmamasıyla, sonsuzluğu temsil ettiğine inanıyordu. Yani; kare veya dikdörtgen bir yüzükte olan köşeler, evliliğin getireceği sonsuzluk bağına uymuyordu.

  • Bu inanış; Mısırlılar'dan, Romalılar'a geçti. Romalılar da evlilik bağını daire şeklinde bir yüzükle sembolize etti.

    Gelelim, neden yüzüklerin sol yüzük parmağına takıldığına...Bu, aslında artık doğru olmayan bir bilgiden kaynaklanıyor.

  • Eskiler, yüzük parmağından geçen bir damarın direkt kalbe bağlandığına inanıyordu. Bu damarın geçtiği sol parmağa da sonsuzluğun simgesi olarak yüzük takıyorlardı.

  • Ancak bu eski ve yanlış bir inanış çünkü sol eldeki yüzük parmağında, kalbe giden herhangi bir damar bulunmuyor. Bu bilgi her ne kadar yanlış olsa da tüm dünya bugün bile eski ve bir o kadar da romantik bu inanışı sürdürüyor...

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