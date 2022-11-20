Neden evlilik yüzükleri daire şeklinde olur ve sol ele takılır?

İslâmiyet’in ilk döneminden itibaren başta altın ve gümüş olmak üzere çeşitli madenlerden yapılan yüzükler hem mühür hem ziynet eşyası hem de nişan ve hâkimiyet belirtisi olarak kullanıldı.

Yüzüklerin üzerinde kullanılan mühürler; mülkünü işaretlemek, yetkisini belirtmek ve bazı objelerin kişiye özel olmasını sağlamak için kullanılıyordu. Aynı zamanda okuma yazma bilmeyen kişilerin de işini oldukça kolaylaştırıyordu.