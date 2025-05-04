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        Haberler Bilgi Magazin Necip Naşit Özcan kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haber: Necip Naşit Özcan hastalığı neydi? Necip Naşit Özcan hayatı

        Necip Naşit Özcan'dan acı haber! Necip Naşit Özcan kimdir, kaç yaşındaydı?

        Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan oyuncu Necip Naşit Özcan'dan acı haber geldi. Necip Naşit Özcan'ın vefat haberi sonrasında kariyeri ve hayatı gündeme geldi. Peki, Necip Naşit Özcan kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:47
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        • 1

          Adile Naşit'in yeğeni, 68 yaşındaki oyuncu Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Son dakika haberi ile oyuncu Necip Naşit Özcan'ın vefat ettiği bildirildi. Peki, Necip Naşit Özcan kimdir, kaç yaşındaydı? Necip Naşit Özcan hastalığı neydi? İşte Necip Naşit Özcan hayatı ve kariyeri...

        • 2

          ACI HABER!

          Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, iki ay önce beyin kanaması geçirmişti. Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

        • 3

          NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

          Necip Naşit Özcan 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatı başladı. 1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı.

        • 4

          1988'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı ve pek çok oyunda rol üstlendi. 1994 yılında Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda Vicdani rolüyle, 2000 yılında Kadın ile Memur adlı oyunda Memur rolüyle Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday oldu.

        • 5
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