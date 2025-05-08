Necip Naşit Özcan'a veda

Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Özcan, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

REKLAM advertisement1 Usta sanatçı için Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Törene Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Oyuncunun eşi Peyker Özcan bir konuşma yaptı. Özcan; "12 Nisan Çarşamba 2000 yılında. Annem benden habersiz bir tiyatro bileti almış bu sahneye. Kızdım anneme; ‘Benden habersiz, benim adıma niye program yapıyorsun?’ diye… Halbuki dünyanın başka bir yerinde bir kelebek kanat çırpmış o sırada, hayatımı değiştirmek için. Geldim. Otuzlu yaşlarda bir kadın, güzeller güzeli, kıpkırmızı bir elbise içerisinde, incecik, upuzun boylu bir adam, Naşit. 'Kadın ve Memur' oynuyorlar; ve o akşam benim hayatımı değiştirdi. Ben Naşit'i oturduğumuz yerlerden seçtim. Ben seçmedim kalbim seçti. Bütün hayatım ondan sonra değişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İyi ki de olmadı. Devri sahnede kapanmış olabilir ama ismi; oğlu Ahmet Naşit Özcan ve torunu Demir Naşit Özcan’la devam edecek" dedi.

Peyker Özcan "HUZUR İÇİNDE UYU KARDEŞİM" Tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan ise; "Naşit daha şehir tiyatrolarına gelmeden uluslararası sanat gösterilerinde buluştuk. 'Gol Kralı Sait', 'Neşe-i Muhabbet'te' beraber oynadık ama ben bütün aileyi tanıyorum dede Naşit hariç. Naşit bu olağanüstü saygıdeğer ismi sonuna kadar olağanüstü taşımış biriydi" ifadelerini kullandı.

Ulvi Alacakaptan Seslendirme sanatçısı Ali Gül ise; "Erken oldu Naşit. 150 yıldır sahne tozuyla sürüp gelen bir hayatın yanında benim için tiyatroyla yatıp kalkan ve ışıklarda yaşayan güzel bir insan. İyi bir adam güleryüzlü insan. 25 yıldan önce bir reklam filminde oynamıştım onunla, sonra da seslendirmede bir geçmişimiz oldu. Benim için hoş sohbet bir insan olarak kaldı. Ne diyeyim huzur içinde uyu kardeşim" dedi. EŞİ TABUTUNU ÖPEREK UĞURLADI Naşit Özcan’ın cenazesi Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Şakirin Camii’ne götürüldü. Peyker Özcan tören sonrası eşinin tabutunu öptü.

Naşit Özcan'ın naaşı, törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. REKLAM Necip Naşit Özcan, 9 Şubat 2024'te; "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" mesajıyla paylaşımda bulunmuştu.

Selim Naşit Özcan - Adile Naşit Necip Naşit Özcan, tiyatro oyunlarının yanı sıra 'Şaban Askerde', 'Şen Dullar', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası'nın da aralarında olduğu pek çok yapımda rol almıştı.