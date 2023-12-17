Necip Memilli: Keyifli bir film çektik

Kubilay Aka da duygularını "Ağabeylerim her şeyi söylediler bana, yine çok bir şey bırakmadılar. Bana göre festivaller iyi ki var çünkü biz de filmlerimizi izleyicilerimizzle buluşturuyoruz. Seçilmek, yarışmak burada olmak çok güzel. Güzel bir set süreci geçirdik insanlara kendilerini biraz sorgulatan "Annesinin kuzusu mu annesinin kurbanı mı?" bu duruma iyice sindire sindire yaşatan bir set oldu. Seyirciye de yansıttı ise ne mutlu" sözleriyle dile getirdi.

Umut Evirgen daha sonra Necip Memilli ve Kubilay Aka'ya "Güzel bir ikili ile çalıştım" diyerek teşekkürlerini dile getirdi.