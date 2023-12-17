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        Haberler Magazin Necip Memilli: Keyifli bir film çektik - Magazin haberleri

        Necip Memilli: Keyifli bir film çektik

        11'inci Boğaziçi Film Festivali'ne 'Annesinin Kuzusu' filmiyle ödül alan Umut Evirgen ve oyuncular Necip Memilli ile Kubilay Aka, samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 12:29 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:29
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bu yıl 11'incisi düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne Umut Evirgen, Alina Boz, Kubilay Aka ve Necip Memilli gibi birçok ünlü isim katıldı.

        • 2

          Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necip Memilli, "Çok keyifliyiz Türkiye'deki 3'üncü festivalimiz, heyecanlıyız da... Keyifli bir film çektik, çok güzel filmler yarışıyor bayağı yönetmen oyuncu ve ekip kendi filmlerini gösterdiler. İnşallah her şey güzel olur" dedi.

        • 3

          "TEKRAR BURADA OLMAK GÜZEL"

          'Annesinin Kuzusu' filmiyle gecede 'En İyi Yönetmen' ödülüne layık görülen Umut Evirgen de "Güzel geçti açıkçası biz ekip olarak perişan ve hasta şekilde yattığımız için pek bulunamadık. Benim ilk kısa filmim altı - yedi yıl önce de Boğaziçi Film Festivali'ndeydi o yüzden benim için kıymetli değerli bir festival tekrar burada olmak güzel" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Kubilay Aka da duygularını "Ağabeylerim her şeyi söylediler bana, yine çok bir şey bırakmadılar. Bana göre festivaller iyi ki var çünkü biz de filmlerimizi izleyicilerimizzle buluşturuyoruz. Seçilmek, yarışmak burada olmak çok güzel. Güzel bir set süreci geçirdik insanlara kendilerini biraz sorgulatan "Annesinin kuzusu mu annesinin kurbanı mı?" bu duruma iyice sindire sindire yaşatan bir set oldu. Seyirciye de yansıttı ise ne mutlu" sözleriyle dile getirdi.

          Umut Evirgen daha sonra Necip Memilli ve Kubilay Aka'ya "Güzel bir ikili ile çalıştım" diyerek teşekkürlerini dile getirdi.

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