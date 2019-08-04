Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Türk sinemasının başarılı oyuncusu Nebahat Çehre, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

İşleri dolayısıyla tatiline ara verdiğini söyleyen Çehre, "Burada olmamı gerektiren bazı işlerim vardı. O yüzden tatile ara verip buraya geldim. Bazı görüşmelerimiz ve toplantılarımız olacak bayrama kadar. Sonrasında tekrardan Bodrum'a döneceğim" açıklamasında bulundu.