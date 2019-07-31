En güzel yaş alan ünlüler araştırması sonuçlandı. Araştırmada, ilk sırada yıllandıkça güzelleşen sinema oyuncusu Nebahat Çehre yer aldı. Erkeklerde ise birinci sıra Mehmet Aslantuğ'un oldu. Araştırmaya katılan tüm yaş grupları en güzel yaş alan kadınlar sıralamasında Nebahat Çehre isminde birleşti. 20’li yaşlardaki katılımcıların erkeklerde favorisi Haluk Bilginer olurken, 30-34 arasında ve 40 yaş üzeri yaşlardaki katılımcılar Mehmet Aslantuğ isminde mutabık kaldılar. 35-39 yaş arasındaki katılımcıların en güzel yaş alan ünlü erkek favorisi ise Erol Evgin oldu. Güzellik teknolojisi markası Foreo'nun araştırmasına göre listede yer alan isimler şöyle: