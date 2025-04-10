Nebahat Çehre: Ev işlerini yapamıyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nebahat Çehre, Etiler'deki bir marketten alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

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"EKRANLARI ÖZLEDİM"

Nebahat Çehre; "Her şey çok iyi. Sağlığım da iyi, fena değil. Çok hareketli bir durum yok. Ekranları özledim ama biraz kenara çekildik. Çok iyi bir iş gelmesi lâzım, o zihniyetteyim, değsin istiyorum" diye konuştu.

"EV İŞLERİNİ YAPAMIYORUM"

Boş zamanlarını dostları ve evcil hayvanlarla değerlendirdiğini söyleyen Nebahat Çehre; "Benim de hobilerim var arkadaşlarım var, sergiler geziyorum, alışveriş yapıyorum. Evde yemek yapıyorum ama ev işlerini de yapamıyorum yardımcım var sağ olsun, o biraz bana yardımcı oluyor. Yemeklerimi falan yapıyorum, güzel vakit geçiriyorum. Yürüyüş yapamıyorum bu aralar ama yorgun hissediyorum biraz kendimi" ifadelerini kullandı.