"BİR ARAYA GETİRMEK İSTİYORLARDI"

Nebahat Çehre'ye, Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in 2008-2010 yılları arasında yayınlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinin ardından tekrar dijital bir işte bir araya geldiği hatırlatıldı.

Oyuncu, "Çok güzel oldu bence. İkisine yakışacak bir şey. Bir araya getirmek istiyorlardı zaten, olması gereken bir şey. Herhalde çok güzel bir işle karşılaşacağız" açıklamasını yaptı.