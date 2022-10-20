Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Nebahat Çehre'den Farah Zeynep Abdullah'ın sözlerine yanıt: Bu dönemde zannetmiyorum - Magazin haberleri

Nebahat Çehre: Bu dönemde zannetmiyorum

Nebahat Çehre, Farah Zeynep Abdullah'ın "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar” şeklindeki çıkışını yorumladı. Ünlü oyuncu, "Bu konular bize düşmez, buna yapımcının karar vermesi lazım" dedi. Ayrıca Yeşilçam'da başrol erkek oyuncusunun kadın partnerlerine karar verdiğini de ifade eden Çehre, "Bu dönemde zannetmiyorum" dedi

20.10.2022 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Etiler'deki bir markette objektiflere yansıdı. Çehre, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • "BU KONULAR BİZE DÜŞMEZ!"

    Nebahat Çehre, Farah Zeynep Abdullah'ın, "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar" şeklindeki çıkışını yorumladı. Ünlü oyuncu, "Bu konular bize düşmez, buna yapımcının karar vermesi lazım. Senaristin oyuncuya kadar vermesi lazım" dedi.

  • "BU DÖNEMDE ZANNETMİYORUM"

    Yeşilçam'da başrol erkek oyuncusunun kadın partnerlerine karar verdiğini söyleyen dile getiren Çehre, "Yeşilçam'da oluyordu. Kuvvetli bir erkek oyuncuysa o kendince konuşma hakkını buluyordu. Bu dönemde zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

  • "BİR ARAYA GETİRMEK İSTİYORLARDI"

    Nebahat Çehre'ye, Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in 2008-2010 yılları arasında yayınlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinin ardından tekrar dijital bir işte bir araya geldiği hatırlatıldı.

    Oyuncu, "Çok güzel oldu bence. İkisine yakışacak bir şey. Bir araya getirmek istiyorlardı zaten, olması gereken bir şey. Herhalde çok güzel bir işle karşılaşacağız" açıklamasını yaptı.

  • "ALLAH SAĞLIK VERSİN"

    Aracıyla kaza yaptığı görülen Çehre, "Ben bir duvara girdim, 'küt' diye bir ses var... Döndüm, baktım ama eyvah! Allah sağlık versin" ifadelerini kullandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.