"GÜNEŞTE BEKLEYEMEM"

Nebahat Çehre, ayrıca alışveriş yapmak için geldiği bir mağazanın kapısındaki güvenlik görevlisine kendisini kapıda beklettiği için kızdığını söyledi.

Çehre, "Bunlar şimdi bir prensip koymuşlar. İçeride müşteri varsa diğerini kapıda bekletiyorlar. Ben de 'Güneşte bekleyemem. Gidin, müdürü çağırın' dedim. Hemen geldi, özür diledi ve buyur ettiler" ifadelerini kullandı.