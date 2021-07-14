Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Nebahat Çehre'den 'Aydemir Akbaş' açıklaması - Magazin haberleri

Nebahat Çehre'den 'Aydemir Akbaş' açıklaması

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" açıklaması yapmıştı. Konuyla ilgili konuşan usta oyuncu Nebahat Çehre, "Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük" dedi

14.07.2021 - 10:08 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nebahat Çehre (77), önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çehre'ye geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Aydemir Akbaş'ın (85), "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

  • "AYDEMİR İLE 1965'Lİ YILLARDAN BERİ TANIŞIYORUZ"

    Konuyla ilgili konuşan Nebahat Çehre, Aydemir Akbaş'ın bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını söyledi. Usta oyuncu, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük. Yılmaz'ın da sağ koluydu. 1965'li yıllardan beri tanışıyoruz ve eski fotoğraflarda hepimiz tıfılızdır. Aydemir, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi bir ailenin çocuğudur. Ona kırılmam çünkü herkes ne demek istediğini anladı. Aramadım ama belki o, söyledikleri için arayacaktır.

  • "GÜNEŞTE BEKLEYEMEM"

    Nebahat Çehre, ayrıca alışveriş yapmak için geldiği bir mağazanın kapısındaki güvenlik görevlisine kendisini kapıda beklettiği için kızdığını söyledi.

    Çehre, "Bunlar şimdi bir prensip koymuşlar. İçeride müşteri varsa diğerini kapıda bekletiyorlar. Ben de 'Güneşte bekleyemem. Gidin, müdürü çağırın' dedim. Hemen geldi, özür diledi ve buyur ettiler" ifadelerini kullandı.

  • "TATİLE DEVAM EDECEĞİM"

    Öte yandan Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde üçüncü doz Covid-19 aşısını olduktan sonra çıktığı alışveriş turunda görüntülenmişti. Uzun süre mağazaları gezen Çehre, ara verdiği tatiline devam edeceğini söylemişti.

  • "GİDECEĞİM YERİ SÖYLERSEM YAKALANIRIM"

    Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nebahat Çehre, gideceği adresini ise bikinili görüntülenme endişesiyle açıklamaktan kaçınmıştı.

    Oyuncu, "Tatil yaptım, geldim. Tekrar gideceğim ama şimdi yerini söyleyemem. Neme lazım belki yakalanabilirim oralarda. Arkadaşımın evindeydim, ben davetliydim" demişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!