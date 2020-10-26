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İşte Türkiye'nin en popüler 50 lezzeti
Dünyanın dört bir yanında geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten TasteAtlas (Lezzet Atlası),Türkiye'nin en popüler 50 lezzetini belirledi. Listenin birinci sırasında ise döner ne de kebap yer aldı. İlk sırayı Türk mutfağının olmazsa olmazı lezzetlerinden börek kaptı. İşte Türkiye'nin en popüler 50 lezzeti
43- MAHALABİA (Taste Atlas, en popüler 50 Türk lezzetinde aynı tatlıya iki kez yer vermiş. 43. sıradaki mahalabia ve 16. sıradaki muhallebi aslında aynı...)
42- KÜNEFE
41- EZOGELİN ÇORBASI
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40- ÇİĞ KÖFTE
39- HÜNKAR BEĞENDİ
38- PİTA EKMEĞİ
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37- SU BÖREĞİ
36- KAYMAK
35- TANTUNİ
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34- TAVUK GÖĞSÜ
33- EKMEK KADAYIFI
32- SİMİT
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31- KATMER
30- YUFKA
29- BAZLAMA
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28- HUMUS
27- SUCUK
26- MERCİMEK ÇORBASI
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25- LAHMACUN
24- ŞİŞ KEBAP
23- KURU FASULYE
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22- CACIK
21- ŞİŞ TAVUK
20- KOKOREÇ
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19- KISIR
18- İSKENDER KEBAP
17- TULUMBA
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16- MUHALLEBİ
15- GÖZLEME
14- AŞURE
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13- TÜRK KAHVESİ
12- ADANA KEBAP
11- TURŞU
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10- LOKUM
9- AÇMA
8- DÖNER KEBAP
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7- DOLMA
6- MANTI
5- BAKLAVA
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4- KÖFTE
3- SARMA
2- DONDURMA
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1- BÖREK
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