3. STOKER - LANETLİ KAN (2013) - IMDB: 6.7

Hafta sonu için film önerileri listesinde üçüncü sırada yer alan Stoker, psikolojik gerilim filmlerinden hoşlanan kişilere hitap ediyor. Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda ise Mia Wasikowska, Matthew Goode, Nicole Kidman, Dermot Mulroney ve Jacki Weaver yer alıyor.