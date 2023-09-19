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        Haberler Televizyon "Ne izlesem?" diyenlere 6 muhteşem film önerisi

        Hafta sonu "Ne izlesem?" diyenlere 6 muhteşem film önerisi

        Gündelik sıkıntıları geride bırakarak, dünyadan uzaklaşmak isteyenler ve hafta sonunu evde televizyon karşısında geçireceklerin izlemesi gereken 6 muhteşem filmi sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:48
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        • 1

          1. THE AGE OF INNOCENCE - MASUMİYET ÇAĞI (1993) IMDB: 7.2

          Edith Wharton'a Pulitze Ödülü'nü kazandıran, 1921 tarihli The Age of Innocence romanının beyaz perde uyarlamasıdır. Daniel Day Lewis gibi büyük bir yıldız kadrosunu barındıran filmin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese var.

        • 2

          2. THE DEVİL ALL THE TİME (2020) - IMDB: 7.1

          Donald Ray Pollock'un romanından uyarlanan 2020 yapımı psikolojik suç gerilim filmi hafta sonu izleyecebileceğiniz filmlere alternatif olabilir.

          Filmin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Eliza Scanlen, Mia Waskiwska'nın yanı sıra Tom Holland ve Robert Pattinson yer alıyor.

        • 3

          3. STOKER - LANETLİ KAN (2013) - IMDB: 6.7

          Hafta sonu için film önerileri listesinde üçüncü sırada yer alan Stoker, psikolojik gerilim filmlerinden hoşlanan kişilere hitap ediyor. Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda ise Mia Wasikowska, Matthew Goode, Nicole Kidman, Dermot Mulroney ve Jacki Weaver yer alıyor.

        • 4

          4. THE FAMİLY - MALAVİTA: BELALI TANIK (2013) - IMDB: 6.3

          Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Diana Agron ve John D'Leo gibi usta isimler kara komedi filminde yer alıyor.

        • 5

          5. PAST LİVES (2023) - IMDB: 8.1

          Past Lives, film önerileri listesinin en iddialı yapımlarından birisi. Greta Lee, Teo Yoo 20 yılık uzun bir ayrılığın ardından bir araya gelmeleriyle yaşanan olaylara odaklanıyor.

        • 6

          6. A MAN CALLED OTTO - HAYATA RÖVEŞATA ÇEKEN ADAM (2022) - IMDB: 7.5

          A Man Called Otto, film önerilerinin son sırasında yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks'in yanı sıra Mariana Trevino, Rachel Keller ve Manuel Garcia-Rulfo yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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