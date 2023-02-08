Ne Hangi Element? Ne Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

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Ne simgesi hangi elementin sembolüdür sorusuna yanıtlar aradığımız bu içeriğimizde, neon elementine dair tüm bilinmesi gerekenlere ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

Ne Simgesi Hangi Elementi Simgesidir?

Periyodik tabloda Ne simgesi ile ifade edilen elementin ismi neondur. Adını Yunancada yeni anlamına gelen “neos” kelimesinden alan bu elementi simgesi de bu ismin kısaltılmasıyla elde edilmiştir.

Neon Elementi Özellikleri

Neon elementinin keşfedilmesi 1898 yılına dayanmaktadır. Sir William Ramsay ve Morris Travers, gerçekleştirmiş oldukları bilimsel çalışmalar esnasında, bu elementi keşfetmiş ve sıvı havanın damıtılması ile neonu izole etmeyi başarmışlardır. Bunun yanında Ramsay; bu keşif esnasında argon, helyum ve ksenon isimli soy gazları da keşfetmeyi başarmış ve bu başarısı da onun, 1904 yılında Nobel Kimya Ödülü ile ödüllendirilmesini sağlamıştır.

Oda sıcaklığında gaz halde bulunan neon elementi; renksiz ve kokusuz bir gazdır. Helyumdan sonra en hafif ikinci gaz olarak da bilinen neon, hiçbir madde ile reaksiyona girmeyen bir gaz olarak öne çıkmaktadır. Kendinden başka maddeler ile bileşik oluşturmayan bu element, bu özelliğinden ötürü kimyasal olarak aktif olmayan bir element olarak sınıflandırılmıştır.

Sahip olduğu bolluk oranıyla evrende en çok bulunan beşinci element olan neonun, güneşte ve meteoritlerde bulunduğu tahmin edilmektedir. Dünya atmosferinde de 0.0018 oranında bulunan bu elementin bir diğer bulunduğu yer ise yeryüzündeki kayaçlardır.

Neon elementinin bir diğer önemli özelliği ise diğer elementlerin aksine, neonun birden fazla izotopunun kararlı olmasıdır. Kütle numaraları 21, 22 ve 23 olmak üzere üç ayrı izotopu bulunan bu element aynı zamanda zehirsiz bir gazdır.

Sıvı halde bulunan neonun öne çıkan özelliği ise, soğutma alanındaki başarısıdır. Yaklaşık olarak sıvı helyumdan 40, sıvı hidrojenden ise 3 kat soğutma kapasitesine sahip olan bu elementin, ileride tıp alanında cesetlerin dondurulmasında kullanılması planlanmaktadır.

Neon elementinin günümüzdeki kullanım alanı ise aydınlatma sistemleridir. Reklam panoları ve tabelaların ışıklandırılması, neon lambası adı verilen bir ürün ile sağlanmaktadır. İçinde neon gazı bulunan bir tüpün içine verilen elektrik akımı ile oluşturulan bu lamba, parlak kırmızı ve turuncu bir ışık yaymaktadır. Bunun yanında dalış ekipmanları, lazerler, yıldırımsavarlar, disk okuyucular, televizyonların içinde yer alan tüplerde de neon elementi bulunmaktadır.

Neon her ne kadar zehirsiz ve etkisiz bir gaz olarak tarif edilse de bu gazın insan tarafından solunması boğucu etkiler doğurabilmektedir. Yüksek miktarlarda solunduğunda mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma gibi sorunlara neden olabilen bu element, bazı durumlarda bilinç kaybı hatta ölüme de sebep olabilmektedir. Sıvı halde bulunan neonun ise dondurucu etkisinden ötürü insan cildine temas etmesi oldukça tehlikelidir.

Ne Periyodik Tabloda Nerede Yer Almaktadır?

Ne simgesi ile gösterilen Neon elementi; periyodik tablonun 2. periyodunun 18. grubunda yer almaktadır. Periyodik tablodaki altı soy gazdan biri olan ve 10 atom numarasına sahip neon elementinin oda sıcaklığındaki hali gazdır. 1898 yılında keşfedilmiş bu elementin kaynama noktası -246 santigrat derece, erime noktası ise -248 derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner