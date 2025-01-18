Ndour gitti gidiyor!
Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonu olmadan PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile yollar ayrılıyor
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Beşiktaş yönetiminin hem orta sahadaki hem de yabancı kontenjanındaki kalabalıklığı azaltmak için yolları ayırmayı düşündüğü Cher Ndour ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Paris Saint Germain, Cher Ndour'u Beşiktaş'tan geri çağıracak ve bir İtalyan takımına satacak.
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Kiralık kontenjanı dolu olan Fransız devinin, Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak gönderebilmek için bu yolu izleyeceği ifade edildi.
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Öte yandan Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanında yer açılacağı için bu ayrılığa sıcak bakacağı belirtildi.
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20 yaşındaki orta saha, kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 21 maça çıktı. İtalyan oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.
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Cher Ndour için Beşiktaş ile Paris Saint-Germain arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi yer almıyor.
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