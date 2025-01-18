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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ndour gitti gidiyor - Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Ndour gitti gidiyor!

        Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonu olmadan PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile yollar ayrılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:26
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        • 1

          Beşiktaş yönetiminin hem orta sahadaki hem de yabancı kontenjanındaki kalabalıklığı azaltmak için yolları ayırmayı düşündüğü Cher Ndour ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 2

          Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Paris Saint Germain, Cher Ndour'u Beşiktaş'tan geri çağıracak ve bir İtalyan takımına satacak.

        • 3

          Kiralık kontenjanı dolu olan Fransız devinin, Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak gönderebilmek için bu yolu izleyeceği ifade edildi.

        • 4

          Öte yandan Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanında yer açılacağı için bu ayrılığa sıcak bakacağı belirtildi.

        • 5

          20 yaşındaki orta saha, kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 21 maça çıktı. İtalyan oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

        • 6

          Cher Ndour için Beşiktaş ile Paris Saint-Germain arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi yer almıyor.

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