NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Bulls, Doğu Konferansı lideri Nets'i mağlup ederek 24. maçında 16. galibiyetini aldı. Nets ise 23. karşılaşmasında 7. yenilgisini yaşadı.
Bulls'u galibiyete, 31 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Zach LaVine ve 29 sayı, 6 ribaunt üreten DeMar DeRozan taşıdı.
Nets cephesinde Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaunt, LaMarcus Aldridge 20 sayı, 7 ribaunt ve James Harden 14 sayı, 14 asist, 7 ribauntla mücadele etti.
SPURS, ZİRVEDEKİ WARRIORS'I MAĞLUP ETTİ
Batı Konferansı'nın 12. sırasındaki San Antonio Spurs, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a konuk olduğu maçı 112-107 kazandı.
Peş peşe 4. galibiyetini alan Spurs'te Dejounte Murray 23 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Derrick White 25 sayı, 3 top çalma ve Lonnie Walker 21 sayı üretti.
Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Ömer Faruk Yurtseven, takımı Miami Heat'in deplasmanda Milwaukee Bucks'a 124-102 yenildiği karşılaşmayı, 4 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.
SONUÇLAR
New York Knicks-Denver Nuggets: 99-113
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 124-102
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 107-111
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 107-112
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 90-97
Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 104-99
Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 117-145
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!