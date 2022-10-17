NBA'de yeni sezon başlıyor

Geçen sezon play-off'ların dışında kalarak hayal kırıklığı yaratan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, ligdeki 20. yılına adım atacak. Normal sezon kariyerinde 37 bin 62 sayısı bulunan 37 yaşındaki James, 1326 sayı daha atması halinde Kerim Abdülcabbar'a (38 bin 387) ait NBA rekorunu kıracak.

Aynı gün ayrıca Kaliforniya eyaleti takımları Golden State Warriors ile Los Angeles Lakers da karşılaşacak. Stephen Curry'nin önderliğindeki son şampiyon Warriors, sezona yeni başantrenörü Darvin Ham ile başlayacak Lakers'ı konuk edecek.

Alperen'in takımı Houston Rockets, Atlanta Hawks'a, Cedi'nin takımı Cleveland Cavaliers da Toronto Raptors'a konuk olacak. Ömer'in kadrosunda yer aldığı Miami Heat ise sahasında Chicago Bulls ile karşılaşacak.

Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman da başantrenörlerinin şans vermesi durumunda ikinci gün parkeye çıkacak.

Ligin ikinci gününde ise 12 karşılaşma yapılacak. Geçen yılki NBA Draftı'nın 1 numarası Cade Cunningham (Detroit Pistons) ile 2022 seçmelerinin 1 numarası Paolo Banchero (Orlando Magic), normal sezonun ikinci gününde karşı karşıya gelecek.

27 yaşındaki Cedi Osman (Cleveland Cavaliers) ve 25 yaşındaki Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers) ise ligdeki 6. yıllarına başlayacak.

Pivot mevkisinde oynayan iki milli basketbolcudan Alperen, geçen sezon 72 maçta 9,6 sayı, 5,5 ribaunt, 2,6 asist, Ömer ise 56 karşılaşmada 5,3 sayı, 5,3 ribaunt ortalamalarını yakalamıştı.

Ligde, geçen sezon olduğu gibi Türkiye Milli Takımı'ndan 4 basketbolcu mücadele edecek.

TANIDIK İSİMLER, FARKLI FORMALARLA SAHADA

Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'in, Batı Konferansı'nda ise Golden State Warriors, Phoenix Suns, Memphis Grizzlies ve Los Angeles Clippers'ın zirveye oynamasının beklendiği 2022-2023 sezonu öncesinde dikkati çeken transferler gerçekleşti.

Yeniden yapılanma sürecine giren Utah Jazz, all-star oyuncuları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert ile yollarını ayırdı.

Cavaliers, kariyerinde 23,9 sayı, 4,5 asist, 4,2 ribaunt ortalamalarıyla oynayan şutör gard Mitchell'ı, geçen sezon ilk defa all-star seçilen oyun kurucu Darius Garland'ın yanına ekledi.

Minnesota Timberwolves da 3'er kez yılın savunma oyuncusu ve all-star seçilen Fransız pivot Gobert'i kadrosuna kattı. Kadrosunda all-star uzun forvet Karl-Anthony Towns'ı da barındıran Timberwolves böylece ligin belki de en korkutucu pota altı ikilisine sahip oldu.

All-star oyun kurucu Trae Young'ın sürüklediği Atlanta Hawks, geçen sezon yaptığı çıkışla all-star seçilme onurunu yaşayan Dejounte Murray'yi San Antonio Spurs'ten takas etti.

12 yıl sonra NBA'de final oynayan Celtics ise Indiana Pacers'tan Malcolm Brogdon'ı takas ederek ve Spurs'ün serbest bıraktığı Danilo Gallinari'yi renklerine bağlayarak kadro derinliğini arttırdı.