NBA'de Pistons durdurulamıyor!

NBA'de 9 maç yapıldı. Doğu Konferansı'nda Pistons, konuk ettiği Celtics'i 20 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.

Pistons'ta Malik Beasley 26 sayı, Cade Cunningham 21 sayı ve 11 asistle oynadı. Celtics'te ise Jayson Tatum, 27 sayı kaydetti.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 9 SAYI - 11 RİBAUNT

Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 118-106 yendi. Rockets'ta Amen Thompson 25 sayı, Jalen Green 21 sayı ile oynarken milli oyuncu Alperen Şengün ise 9 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla galibiyete katkı verdi. Spurs'ta Keldon Johnson ve Stephon Castle, 22'şer sayı kaydetti.