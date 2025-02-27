Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        64
        Fenerbahçe
        FB
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -3
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Pistons durdurulamıyor! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Pistons durdurulamıyor!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Boston Celtics'i 117-97 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'de Pistons durdurulamıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'de 9 maç yapıldı. Doğu Konferansı'nda Pistons, konuk ettiği Celtics'i 20 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.

        Pistons'ta Malik Beasley 26 sayı, Cade Cunningham 21 sayı ve 11 asistle oynadı. Celtics'te ise Jayson Tatum, 27 sayı kaydetti.

        ALPEREN ŞENGÜN'DEN 9 SAYI - 11 RİBAUNT

        Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 118-106 yendi. Rockets'ta Amen Thompson 25 sayı, Jalen Green 21 sayı ile oynarken milli oyuncu Alperen Şengün ise 9 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla galibiyete katkı verdi. Spurs'ta Keldon Johnson ve Stephon Castle, 22'şer sayı kaydetti.

        ADEM BONA'DAN 5 SAYI - 5 RİBAUNTLUK KATKI

        New York Knicks konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 110-105 mağlup etti. Knicks'te Jalen Brunson 34 sayı ve Mikal Bridges, 28 sayı attı. Üst üste 9. maçını kaybeden 76ers'ta Tyrese Maxey 30 sayı, Kelly Oubre 27 sayı, Paul George ise 25 sayı kaydetti. 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 5 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

        REKLAM

        SONUÇLAR

        Detroit Pistons-Boston Celtics: 117-97

        Indiana Pacers-Toronto Raptors: 111-91

        New York Knicks-Philadelphia 76ers: 110-105

        Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 121-129

        Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 121-129

        Miami Heat-Atlanta Hawks: 131-109

        Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 117-122

        Utah Jazz-Sacramento Kings: 101-118

        Houston Rockets-San Antonio Spurs: 118-106

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Habertürk Anasayfa