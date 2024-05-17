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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Minnesota Timberwolves farklı kazandı, seriyi 7. maça taşıdı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Minnesota Timberwolves farklı kazandı, seriyi 7. maça taşıdı

        NBA'de Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'a karşı Target Center'da oynadığı Batı Konferansı play-off yarı final serisi 6. maçını 115-70 kazanarak seride 3-3 eşitliği yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:48
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        Timberwolves, seriyi 7. maça taşıdı
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        NBA'de Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'a karşı Target Center'da oynadığı Batı Konferansı playoff yarı final serisi 6. maçında 115-70 galip gelerek seride 3-3 eşitliği yakalamayı başardı.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards 27 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Jaden McDaniels 21 sayı, 4 ribaunt, Mike Conley 14 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Naz Reid 10 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

        Nuggets'ta ise Nikola Jokic 22 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, Aaron Gordon 12 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Jamal Murray 10 sayı, 5 asistle oynadı.

        Serinin 7. ve son maçı, 19 Mayıs Pazar gecesi Nuggets'ın sahasında oynanacak.

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