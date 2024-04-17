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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Lakers ve Sacramento play-off'ta! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Lakers ve Sacramento play-off'ta!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 110-106 mağlup ederek Batı Konferansı'nda 7. sırayı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:41
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        Lakers ve Sacramento play-off'ta!
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        Batı Konferansı'nda 2 play-in maçı yapıldı. Lakers, Pelicans'ı 4 sayı farkla yenerek play-off bileti aldı.

        LeBron James, New Orleans Pelicans karşısında 23 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynarken Anthony Davis ise 20 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

        Pelicans'ta Zion Williamson'ın 40 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        Bu sonuçla Batı Konferansı'nda 7. sırayı alan Los Angeles Lakers, play-off ilk turunda normal sezonu 2. sırada tamamlayan Denver Nuggets ile karşılaşacak.

        KINGS DEVAM, WARRIORS TAMAM

        Batı Konferansı'ndaki diğer play-in maçında Sacramento Kings, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 118-94 mağlup etti.

        Ev sahibi ekipte Keegan Murray 32, De'Aaron Fox ise 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Bu galibiyetin ardından Batı Konferansı'ndaki 8. sıra mücadelesinde Sacramento Kings, play-off'lara kalmak için New Orleans Pelicans ile karşılaşacak.

        Sezonu kapatan Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 22 sayısı, takımının yenilgisini önlemeye yetmedi.

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