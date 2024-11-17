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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Lakers'tan üst üste 5. galibiyet - Basketbol Haberleri

        NBA'de Lakers'tan üst üste 5. galibiyet

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 104-99 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:31
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        Lakers'tan üst üste 5. galibiyet
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        NBA'e 5 maçla devam edildi. Lakers'ın deplasmanda Pelicans'ı 5 sayı farkla yendiği maçta 31 sayı ve 14 ribauntla oynayan Anthony Davis, "double-double" ile galibiyete katkı verdi.

        Lakers'ta 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen LeBron James'in 4 maçlık "triple-double" serisi sona erdi.

        Pelicans'ta Brandon Ingram, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

        FOX'TAN 49 SAYI

        Sacramento Kings, konuk ettiği Utah Jazz'ı 121-117 mağlup etti.

        Kings'te De'Aaron Fox, 49 sayıyla takımının galibiyetinde başrol oynadı.

        Jazz'da Lauri Markkanen ise 25 sayıyla öne çıktı.

        SONUÇLAR

        Charlotte Hornets -Milwaukee Bucks: 115-114

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        Boston Celtics-Toronto Raptors: 126-123 (uzatmada)

        New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 99-104

        Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 110-93

        Sacramento Kings-Utah Jazz: 121-117

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