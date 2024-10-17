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        NBA'de korku dolu anlar

        Philadelphia 76ers'ın genç oyuncularından Jared McCain, Brooklyn Nets'e karşı oynadıkları hazırlık maçında kafasını çarptığı pozisyonun ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:15
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        Philadelphia 76ers çaylağı Jared McCain, yeni sezona hazırlanırken gerçekleştirdikleri hazırlık maçında kafasını yere çarptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

        Sixers ekibinin geçtiğimiz gece Brooklyn Nets'e karşı oynadığı hazırlık maçında McCain, potaya gittiği bir anda savunmacıyla çarpıştıktan sonra sırtının üzerine düştü ve bir süre yerden kalkamadı.

        Başını ve sırtını sert bir şekilde yere çarptığı düşüş sonrası yerde nefes almakta zorlandığı görülen McCain, akabinde beyin sarsıntısı için değerlendirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

        76ers, sonrasında McCain'in takımın tıbbi ekibi tarafından değerlendirildiğini ve maç sonrasında medya için müsait olmayacağını bildirdi.

        20 yaşındaki McCain, Haziran ayındaki NBA Draftı'nda Duke Üniversitesi'nden 16. sırada seçilmiş ve bu ay 76ers için beş hazırlık maçında 12,8 sayı ve 4,6 ribaund ortalamaları kaydetmişti.

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