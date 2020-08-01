Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından yeni formatıyla yeniden başlayan NBA'de, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 6 karşılaşma oynandı.
Batı Konferansı'nda günün en çekişmeli mücadelesinde, normal süresi 139-139 eşitlikle sona eren karşılaşmada Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 153-149 mağlup etti.
Sezonun 41. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star oyunculardan James Harden 49 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Russell Westbrook 31 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistlik performanslarıyla galibiyette başrolü oynadı. Danuel House Jr. 20 sayı, Robert Covington ise 13 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 28. kez kaybeden Mavericks'te Kristaps Porzingis 39 sayı ve 16 ribauntla "double-double", Luka Doncic ise 28 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Trey Burke 31, Tim Hardaway ise 24 sayı üretmesine rağmen galibiyet için yeterli olmadı.
ERSAN'LI MILWAUKEE BUCKS GALİBİYETLE BAŞLADI
Doğu Konferansı takımlarının karşılaşmasında lider Milwaukee Bucks, özellikle son periyottaki etkili oyununun yardımıyla Boston Celtics'i 119-112 yendi.
Sezonun 54. galibiyetine uzanan Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 15 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşırken, Khris Middleton 18 sayı ve 8 asist, Brook Lopez 14 sayılık performans gösterdi. Karşılaşmaya sonradan girerek yaklaşık 14 dakika sahada kalan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 7 sayı ve 4 ribauntla oynadı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 118-128
Washington Wizards-Phoenix Suns: 112-125
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 140-135 (Uzatmalarda)
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 119-112
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 129-120
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 149-153 (Uzatmalarda)
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