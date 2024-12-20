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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de All Star oylaması başladı! Oylar Alperen Şengün'e - Basketbol Haberleri

        NBA'de All Star oylaması başladı! Oylar Alperen Şengün'e

        NBA'de merakla beklenen All Star oylaması başladı. NBA'in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak oylama 20 Ocak tarihine kadar sürecek. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e Batı Konferansı'ndan oy verilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:35
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        NBA'de All Star oylaması başladı
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        NBA'de All Star oylaması başladı. 20 Ocak tarihine kadar sürecek oylama NBA'in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak.

        Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün'e oy vermek için, Batı Konferansı seçeneğine tıklayarak çıkan sayfa üzerinden ilerlenmesi gerekiyor.

        Halk oylamasında herkes günde bir oy kullanabiliyor.

        Halk oyları, All Star seçmelerine yüzde 50 etki ederken, NBA oyuncularının oyları yüzde 25, medya çalışanlarından oluşan bir panelin oyları da yüzde 25 etki edecek.

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