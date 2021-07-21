NBA'da şampiyon Milwaukee Bucks!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezonunda Milwaukee Bucks şampiyon oldu. Final serisi 6. maçında rakibi Phoneix Suns'u 105-98 yenerek seride durumu 4-2'ye getiren Mikwauke Bucks, 50 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

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