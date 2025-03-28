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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA Başkanı Adam Silver, "Avrupa'da lig kurma" projesini duyurdu! - Basketbol Haberleri

        NBA Başkanı Adam Silver, "Avrupa'da lig kurma" projesini duyurdu!

        NBA Başkanı Adam Silver, "Avrupa'da lig kurma" projesini duyurdu. Silver, "Sıradaki adımı atmak için hazırız. FIBA ortaklığında Avrupa'da yeni lig için seçeneklerimizi araştırıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 00:58 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:58
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        NBA'den Avrupa'daki lig projesi için açıklama!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkanı Adam Silver, FIBA ortaklığında "Avrupa'da yeni lig" projesini hayata geçirmek için hazır olduklarını söyledi.

        Avrupa'da lig kurma projesini, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile düzenlediği basın toplantısında duyuran Silver, "Sıradaki adımı atmak için hazırız. FIBA ortaklığında Avrupa'da yeni lig için seçeneklerimizi araştırıyoruz. 12'si kalıcı, 4'ü her yıl değişecek şekilde 16 takımlı bir lig oluşturmayı düşünüyoruz. Ancak değişiklikler olabilir. Kulüplerle devam eden görüşmelerimiz var. Bazıları global markalar ama henüz anlaşma yok. Avrupa basketbolunun geleneğine saygı göstereceğiz. İki sistemden de en iyi özellikleri alacağız. Yeni arenalar, yeni kulüpler olabilir." ifadelerini kullandı.

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        Zagklis ise Avrupa'daki tüm kulüplerin FIBA ​​kulüpleri olduğunu belirterek "Amacımız en iyi kulüplerimizi bir araya getirmek. Avrupa kulüp basketbolunda henüz keşfedilmemiş bir potansiyel var. Avrupa'daki yeni lig, NBA'in ticari başarısını FIBA'nın uluslararası uzmanlığıyla birleştirip yeni seyirciler ve yatırımcıları çekerek kulüp çıkarlarını en üst düzeye çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıda, kurulması planlanan yeni lige katılacak takımların yerel liglerinde mücadele etmeyi sürdüreceği aktarıldı. Takımlara, söz konusu yeni lige dahil olabilmek için başarıya dayalı katılım hakkı sunulacağı da kaydedildi.

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