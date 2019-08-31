Kuruoğlu, paylaşımına şu notu düştü:



Üç Avrupa Güzeli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Emanet ettiği ülkemizde Cumhuriyetin bekçisi olarak, tam bağımsızlığın, özgürlük ve barışın olmasını diliyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyoruz. Son günlerde kadına karşı işlenen şiddet ve cinayetleri de kınıyoruz.