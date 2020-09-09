TRT Spor'un haberine göre; milli futbolcu Nazım Sangare, Beşiktaş forması giymeye yakın...

Kulüpler bu sezon için kiralık sözleşme konusunda anlaşma sağlarken; Antalyaspor, zorunlu satın alma maddesi konmasını talep etti. Antalyaspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Sangare, 1 gol 2 asistlik katkı verdi.