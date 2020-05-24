Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan iki çocuk annesi Fatma ve eşi İlhami Karakoç, 17 Mayıs'ta evlerinin arkasında yer alan bahçeyi temizlerken yeni doğmuş 7 kirpi buldu.
DHA'nın haberine göre çevrede araştırmalarına rağmen yavruların anneleri ise bulunamadı. Çiftin çabalarına rağmen yavrulardan 6'sı öldü. Hayatta kalan son yavruya '7' adını veren çift, bu kirpiyi hayatta tutmayı başardı. Aile fertleri, üzerine titredikleri kirpiyi şırıngayla besliyor.
'ONU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Sokakta zarar görmemesi için kirpiyi evde beslediklerini berten Fatma Karakoç, "Onu yaşatmaya çalışıyoruz. İnternetten araştırma yapıyoruz. Türkiye'de kirpi maması yok. Krema, süt ve yumurtadan mama yaptım. O mamayla besliyoruz. 24 saatte bir mamayı değiştiriyoruz. Buzdolabında koruyoruz. Vücut ısısını da koruyoruz. Bunu da sıcak su torbasıyla yapıyoruz. Evimizin de sıcak olabilecek en sakin odasında köşesinde bulunduruyoruz. Bu kirpi yavrusu bizim hayatımıza da ayrı bir renk kattı. Umarım yaşar. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Çok iyi gidiyor. İlerleyen zamanlarda veteriner kontrollerimizi yaptıracağız. Gözleri açıldığında, kulakları da duymaya başladığında artık normal bir kirpi olacak. Gözleri 15 gün sonra açılacak, kulakları da 2 ay sonra açılacak duymaya başlayacak. Biz evde 6 kişiydik. Kirpimizle birlikte 7 kişi olduk. 4 kişi biz aile olarak, 1 tane muhabbet kuşumuz var. Daha sonra 1 sokak kedisini sahiplendik. O da büyüdü. Şu anda da bu kirpi yavrusuna sahiplendik. Onu da yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah yaşayacak ömrü de uzun olsun" dedi.
Çiftin çocukları Canberk Karakoç ise, "Ben üniversite öğrencisiyim. Eve gelene kadar haberim yoktu kirpiden. Önce şaşırdım. Daha önce hiç yakından görmemiştim. Çok sevimli. Yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. İnşallah böyle seyreder ve büyür" diye konuştu.
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