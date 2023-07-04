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Naziat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Naziat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Naziat Suresi okunuşu: Naziat Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Naziat Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 46 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “en-Nazi’at” kelimesinden almıştır. Naziat burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. Surede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konu edilmektedir. Naziat Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 04.07.2023 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Naziat Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Naziat Suresi, Kur'an'ın 79. suresidir. Sure, 46 ayetten oluşur. Mekke'de Nebe' Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmaktadır. Sure, ismini ilk ayette geçen ve çekip ya da söküp çıkaranlar anlamına gelen naziat kelimesinden alır. Naziat Suresi Kıyamet Günü'nden, öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerden, Allah’ın kudretinden, Allah’ın emirlerine uyanların Cennet'e gideceklerinden bahseder. Naziat Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Naziat Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Naziat Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Vennazi'ati ğarken.

    2.Vennaşitati neştan.

    3.Vessabihati sebhan.

    4.Fessabikati sebkan.

    5.Felmudebbirati emren.

    6.Yevme tercufurracifetu.

    7.Tetbe'uherradifetu.

    8.Kulubun yevmeizin vacifetun.

    9.Ebsaruha haşi'atun.

    10.Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti.

    11.Eiza kunna 'ızamen nehıreten.

    12.Kalu tilke izen kerretun hasiretun.

    13.Feinnema hiye zecretun vahıdetun.

    14.Feiza hum bissahireti.

    15.Hel etake hadiysu musa.

    16.İz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuven.

    17.İzheb ila fir'avne innehu tağa.

    18.Fekul hel leke ila en tezekka.

    19.Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa.

    20.Feerahul'ayetelkubra.

    21.Fekezzebe ve 'asa.

    22.Summe edbere yes'a.

    23.Fehaşere fenada.

    24.Fekale ene rabbukumul'a'la.

    25.Feehazehullahu nekalel'ahıreti vel'ula.

    26.İnne fiy zalike le'ubreten limen yahşa.

    27.Eentum eşeddu halkan emissema'u benaha.

    28.Refe'a semkeha fesevvaha.

    29.Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha.

    30.Vel'arda ba'de zalike dehaha.

    31.Ahrece minha aeha ve mer'aha.

    32.Velcibale ersaha.

    33.Meta'an lekum ve lien'amikum.

    34.Feiza caetittammetulkubra.

    35.Yevme yetezekkerul'insanu ma se'a.

    36.Ve burrizetilcehıymu limen yera.

    37.Feemma men tağa.

    38.Ve aserelhayateddunya.

    39.Feinnelcahıyme hiyelme'va.

    40.Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehennefse 'anilheva.

    41.Feinnelcennete hiyel me'va.

    42.Yes'eluneke 'anissa'ati eyyane mursaha.

    43.Fiyme ente min zikraha.

    44.İla rabbike muntehaha.

    45.İnnema ente munziru men yahşaha. 

    46.Keennehum yevme yerevneha lem yelbesu illa 'aşiyyeten ev duhaha.

  • Naziat Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1.Andolsun (kafirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,

    2.Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,

    3.Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,

    4.Derken, öne geçenlere,

    5.Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).

    6, 7.Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.

    8.O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.

    9.Onların gözleri (korku ile) inecektir.

    10.Şöyle derler: "Biz gerçekten gerisingeriye eski halimize mi döndürüleceğiz?"

    11."Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?"

    12."Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür" dediler.

    13.Halbuki o, bir haykırıştan (sur'un üfürülmesinden) ibarettir.

    14.Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.

    15.(Ey Muhammed!) Musa'nın haberi sana geldi mi?

    16.Hani, Rabbi ona mukaddes Tuva vadisinde şöyle seslenmişti:

    17."Haydi Firavun'a git! Çünkü o azmıştır."

    18."Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?

    19.Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!"

    20.Derken Musa O'na en büyük mucizeyi gösterdi.

    21.Fakat o, Musa'yı yalanladı ve isyan etti.

    22.Sonra sırt dönüp koşarak gitti.

    23.Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi:

    24."Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi.

    25.Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı.

    26.Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

    27.(Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.

    28.Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir.

    29.O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.

    30.Ardından yeri düzenleyip döşedi.

    31.Ondan suyunu ve merasını çıkardı.

    32.Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

    33.Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

    34, 35.En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar.

    36.Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

    37, 38, 39.Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.

    40, 41.Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

    42.Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.

    43.Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?

    44.Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir.

    45.Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın. 

    46.Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.

  • Naziat Suresi Konusu

    Surede ağırlıklı olarak kıyamet halleri, hesap, ceza ve mükafat konuları, Allah’ın birliği, peygamberlik ve öldükten sonra dirilme gibi inanç esasları ele alınmış; bu arada Hz. Musa ve Firavun kıssasından bir kesite yer verilmiştir.

    Naziat Suresi Nuzül 

    Mushaftaki sıralamada yetmiş dokuzuncu, iniş sırasına göre seksen birinci suredir. Nebe’ suresinden sonra, İnfitar suresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • Naziat Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Allah Teala bazı varlıklara yemin ederek surenin ana konusu olan kıyamet ve öldükten sonra dirilme olayının mutlaka gerçekleşeceğini vurgulamıştır. Müfessirler, adlarına yemin edilen bu varlıkların neler olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

    a) Bunların hepsi meleklerdir. İlk ayette “batmak üzere yükselenler” diye çevrilen naziat kelimesinin anlamları içinde “kuyudan kova ile su çekenler” manası da vardır. İnsanların ruhlarını bedenlerinden çekip çıkaran ölüm meleği ve yardımcıları bu sıfatla nitelendirilmiştir. Sözlükte “boğmak” anlamına gelen garkan kaydı, burada ölüm meleklerinin inkarcıların ruhlarını şiddetle çekip çıkarmalarını, “Sakin ve düzenli hareket edenler” diye çevrilen naşitat ise müminlerin ruhlarını incitmeden hafifçe çekip alan melekleri ifade eder. “Yüzdükçe yüzenler”den maksat ise ya Allah’ın emrini yerine getirmek için gelip giderken ufuklarda denizde yüzer gibi hareket eden veya dalgıcın denizde yüzdüğü gibi insan bedeninde yüzerek ruhunu çıkartan meleklerdir. “Yarıştıkça yarışanlar” ise müminlerin ruhlarını cennete, kafirlerin ruhlarını cehenneme götürürken birbirleriyle yarışan meleklerdir. “Emri, uygun yol ve yöntemle yerine getirenler”e gelince bunlar da evrenin nizamında Allah tarafından kendilerine verilen işleri yerine getiren meleklerdir.

    b) İnsanların ruhlarıdır. Ölüm anında bedenlerinden zorlukla veya kolaylıkla ayrıldıkları, hızla ruhlar alemine vardıkları, ruhlar alemindeki makamlarına yarışırcasına gittikleri ve işleri yöneten meleklerin katına yükseldikleri için bu vasıflarla anılmışlardır.

    c) Gaziler anlatılmaktadır. Yayları iyice gererek ok attıkları, oklarını kolayca fırlattıkları, karada hızla yürüdükleri ve denizde yüzdükleri, düşmanla savaşta yarışırcasına vuruşarak ileri geçtikleri ve savaş işlerini yürüttükleri için bu sıfatlarla nitelenmişlerdir.

    d) Yıldızlardan söz edilmektedir. Bir ufuktan doğup diğerinden battıkları, bir burçtan diğerine yavaş ve düzenli bir şekilde akıp gittikleri, yörüngelerinde yüzerek yol aldıkları, hızları farklı olduğundan yarışır gibi birbirlerini geçtikleri ve Allah’ın koyduğu kanunlar uyarınca işlevlerini yerine getirdikleri için bu vasıflarla nitelenmişlerdir. Biz bu anlayışa daha yakın bir çeviri yapmış olduk. 

    Razi ayetlerde bu manaların hepsinin mevcut olma ihtimalinin bulunduğunu söylemiştir (daha fazla bilgi için bk. XXXI, 27-32; Şevkani, V, 430-432; Elmalılı, VIII, 5552-5556; Ateş, X, 302-303).

  • Naziat Suresi Kaç Ayet?

    Naziat Suresi 46 ayetten oluşmaktadır.

    Naziat Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor? 

    Naziat Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 582. Sayfada başlayıp 583. Sayfada biter ve 30. Cüzde yer alır.

  • Naziat Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Naziat suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Naziat suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Naziat Suresi Adetliyken Okunur Mu? 

    Naziat suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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