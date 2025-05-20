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        Haberler Magazin Nazan Öncel: Kalbime iki stent takıldı - Magazin haberleri

        Nazan Öncel: Kalbime iki stent takıldı

        Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan şarkıcı Nazan Öncel, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

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        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:18
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        "Kalbime iki stent takıldı"
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        Nazan Öncel, 8 Mayıs'ta ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Müzisyen; Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da eve döndüğümde kapıda karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen" demişti.

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        69 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

        STENT TAKILDI

        Öncel; "Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim" ifadelerini kullandı.

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        #nazal öncel

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