Nazan Öncel'in yeni şarkısına Selda Bağcan'dan büyük alkış

Nazan Öncel'i telefonla arayan Selda Bağcan; "Şarkıyı çok beğendim ben de böyle bir' şarkı isterim Nazom" diyerek sanatçıyı tebrik etti. Öncel de; "Seve seve kıymetlim, istediğin bir' şarkı olsun, bütün şarkılarım sana feda olsun" yanıtını verdi.