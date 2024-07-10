Nazan Öncel'in yeni şarkısına Selda Bağcan'dan büyük alkış
Nazan Öncel'in yeni şarkısı 'Seviyore Mi'ye Selda Bağcan'dan büyük alkış aldı
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'Seviyore Mi' isimli yeni şarkısının teaser'ını hayranlarıyla paylaşan Nazan Öncel, gelen olumlu yorumların ardından sürpriz bir telefonda aldı.
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Nazan Öncel'i telefonla arayan Selda Bağcan; "Şarkıyı çok beğendim ben de böyle bir' şarkı isterim Nazom" diyerek sanatçıyı tebrik etti. Öncel de; "Seve seve kıymetlim, istediğin bir' şarkı olsun, bütün şarkılarım sana feda olsun" yanıtını verdi.
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'Seviyore Mi' şarkısına bir paylaşımda Ali Sunal'dan geldi. Sunal, sosyal medya hesabından şarkının teaser'ını paylaşıp, "Hayırlı olsun Nazan Öncel" notunu düştü.
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