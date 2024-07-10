Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Nazan Öncel'in yeni şarkısına Selda Bağcan'dan büyük alkış

        Nazan Öncel'in yeni şarkısına Selda Bağcan'dan büyük alkış

        Nazan Öncel'in yeni şarkısı 'Seviyore Mi'ye Selda Bağcan'dan büyük alkış aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Seviyore Mi' isimli yeni şarkısının teaser'ını hayranlarıyla paylaşan Nazan Öncel, gelen olumlu yorumların ardından sürpriz bir telefonda aldı.

        • 2

          Nazan Öncel'i telefonla arayan Selda Bağcan; "Şarkıyı çok beğendim ben de böyle bir' şarkı isterim Nazom" diyerek sanatçıyı tebrik etti. Öncel de; "Seve seve kıymetlim, istediğin bir' şarkı olsun, bütün şarkılarım sana feda olsun" yanıtını verdi.

        • 3

          'Seviyore Mi' şarkısına bir paylaşımda Ali Sunal'dan geldi. Sunal, sosyal medya hesabından şarkının teaser'ını paylaşıp, "Hayırlı olsun Nazan Öncel" notunu düştü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Habertürk Anasayfa