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        Haberler Müzik Nazan Öncel, hayranlarını kırmadı

        Nazan Öncel, hayranlarını kırmadı

        Harbiye Açıkhava konserinde hayranlarıyla buluşan Nazan Öncel, yeni şarkısının müjdesini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:25
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          Ağustos ayında çıkarmayı planladığı 'Seviyore mi ' isimli single şarkısını hayranlarının yoğun ısrarı üzerine 11 Temmuz tarihine çeken Nazan Öncel,uzun zaman sonra bir yaz şarkısıyla müzikseverlerle buluşacağını söyledi.

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          Ünlü şarkıcı, "Şarkının heyecan verici olduğunu dile getirirken, şaka yapmıyorum" ifadesini kullandı.

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          Nazan Öncel, klip montajının son aşamasına gelindiğini ve kısa sürede tamamlanacağını da duyurdu.

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