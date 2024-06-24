Nazan Öncel, hayranlarını kırmadı
Harbiye Açıkhava konserinde hayranlarıyla buluşan Nazan Öncel, yeni şarkısının müjdesini verdi
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Ağustos ayında çıkarmayı planladığı 'Seviyore mi ' isimli single şarkısını hayranlarının yoğun ısrarı üzerine 11 Temmuz tarihine çeken Nazan Öncel,uzun zaman sonra bir yaz şarkısıyla müzikseverlerle buluşacağını söyledi.
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Ünlü şarkıcı, "Şarkının heyecan verici olduğunu dile getirirken, şaka yapmıyorum" ifadesini kullandı.
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Nazan Öncel, klip montajının son aşamasına gelindiğini ve kısa sürede tamamlanacağını da duyurdu.
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