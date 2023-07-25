Nazan Öncel, sosyal medya üzerinden gelen evlilik tekliflerine nasıl cevap verdiğini açıkladı

Nazan Öncel; biri Salih Öncel, diğeri Akşit Togay ile olmak üzere iki kez evlendi.

1973'de evlendiği Salih Öncel ile 1985'te boşanan Nazan Öncel, daha sonra Akşit Togay ile nikâh masasına oturdu.

Nazan Öncel, 2017'de bir hafta içinde iki büyük acı yaşadı.

Salih Öncel; 18 Mayıs 2017'de Akşit Togay ise 25 Mayıs 2017'de hayatını kaybetti.