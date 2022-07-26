1+1 isyanına yanıt: Siz de bir ev parası istemiştiniz!

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Emlak sektöründeki fiyat artışı Nazan Öncel'i de isyan ettirdi. Öncel, İstanbul, Taksim'de bulunan 1+1 dairenin fiyatıyla alakalı şaşkınlığını dile getirdi.

"70 METREKARE, 13 MİLYON LİRA!"

Instagram hesabından yayınladığı video ile düşüncelerini dile getiren Nazan Öncel, "Hayretler içerisindeyim doğrusu... 70 metrekarelik bir ev. Taksim’de... 12 milyon 750 bin... 13 milyon lira de sen ona. Yuh! 1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh! Elitmiş, yemişim elitini! Hele kiralar; neyse sustum..." şeklinde konuştu.

"SİZE ÖDEDİĞİM PARA GERÇEKTEN 'YUH'TU!"

Birçok sosyal medya kullanıcısı artan fiyatlardan dert yanarken, Öncel'in gönderisine meslektaşı Cenk Eren'den de yanıt gecikmedi. İlginç bir çıkışta bulunan Eren, "Çok haklısınız Nazan Hanım... Sizden bir şarkı istemiştim, siz de vermiştiniz. Tabii ki sanatın fiyatı olmaz, size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda... Sevgi ve saygıyla, her zaman çok güzel şarkılarınızla beraber olmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

"BEN DURUP DURURKEN KİMSEYE LAF ETMEM"

Eren, bu yorumun ardından yeni bir açıklamada daha bulundu. Şarkıcı, "Bir laf ettim yıllar sonra çünkü sebebi var. Ben durup dururken kimseye laf etmem. Yorum yazanlar o işin daha devamı var. Hem de daha beteri... Oralara hiç girmeyeyim. Kalın sağlıcakla, kimse göründüğü gibi değil... Vardır bir sebebi değil mi, yıllar sonra olsa bile... Fil hafızası vardır bende. Kinci değilim, unutmam!" dedi.

Fotoğraflar: Instagram, DHA