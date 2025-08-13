Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nazan Öncel'den 6 bin fidanlık girişim

        Nazan Öncel'den 6 bin fidanlık girişim

        Nazan Öncel, ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının ardından 6 bin fidanlık bir girişimde bulundu. Sevenlerine seslenen Öncel, "Elini kalbine koyan gelsin. Toprağa yeniden hayat verelim. Ormanlarımızı hep birlikte geri getirelim çünkü doğa bize emanet" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 10:08 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 bin fidanlık girişim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları, Türkiye'nin ciğerlerini yakıyor, geleceğimizi tehdit ediyor. Yangınların ardından ortaya çıkan görüntüler oldukça üzücü... Şarkıcı Nazan Öncel, yürek yakan orman yangınların ardından harekete geçti ve 6 bin fidanlık bir girişimde bulundu.

        "DOĞA BİZE EMANET"

        "Elini kalbine koyan gelsin" diyerek sevenlerini de fidan bağışına davet eden Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Son günlerde ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız, nefesimiz yandı. Kuşların yuvası, hayvanların evi, bizim nefesimiz küfe döndü. Bir can kaybı yok deniyor. Nasıl olmaz? O güzelim kuşlar, sincaplar, canım çiçekler, ağaçlar, emekçiler, analar, babalar, canlarımız... Ne ocaklar söndü ne yürekler yandı. Bu yaraları biraz olsun sarmak için kendi adıma 6 bin fidanlık bir girişimde bulundum. Her bir fidan, geleceğe diktiğimiz bir umut demek. Elini kalbine koyan gelsin. Toprağa yeniden hayat verelim. Ormanlarımızı hep birlikte geri getirelim çünkü doğa bize emanet.

        Fotoğraflar: DHA, AA, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nazan öncel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        Grok yeniden açıldı
        Grok yeniden açıldı
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Habertürk Anasayfa