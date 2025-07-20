Nazan Öncel, apar - topar hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel, mayıs ayında geçirdiği kalp krizi geçirmişti. Öncel, anjiyo balon yapılarak iki stent takılmasının ardından taburcu edilmişti.

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Nazan Öncel, tekrar geçirdiği kalp krizi nedeniyle apar - topar tekrar hastaneye kaldırıldı. Yüksek nabız, yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken Öncel'in sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışıldı. Öncel, yaptığı açıklamada; "Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; 'yürü' dedi yürüdüm, 'diyet yap' dedi yaptım, 'bol su iç' dedi içtim, 'stent' dedi eyvallah dedim. Olmayınca, olmuyor demek ki haydi dua edin" dedi.

Nazan Öncel’in ne zaman taburcu edileceği henüz belli değil.