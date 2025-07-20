Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu ve güneyinde bazı illerde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar da yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde de yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Fotoğraf: AA