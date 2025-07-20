Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 37° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Güneşli 32° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Sağanak Yağış 29°

Rüzgarın da genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde de yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA