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        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az | Son dakika haberleri

        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu ve güneyinde bazı illerde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar da yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 09:10 Güncelleme: 20.07.2025 - 09:11
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        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 29°

        Rüzgarın da genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde de yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

        Fotoğraf: AA

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