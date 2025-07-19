Galatasaray'da hedef Ederson: İlk temas kuruldu!
Süper Lig'de yaklaşan yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci transferinde rotayı Ederson'a çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Ederson'un maaşı ve ödenecek bonservis konusunda anlaşma zemini arıyor
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Fernando Muslera ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda rota kaleci transferine çevrildi.
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Manchester City'den Ederson'u gündemine alan Sarı-Kırmızılılar transfer için görüşmelerini sürdürüyor fakat henüz bir anlaşma sağlanamadı.
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Ederson'un isteği yıllık garanti ücret 10 milyon Euro’ya yakın ve oyuncu Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor.
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Galatasaray ise Brezilyalı yıldız kaleci için 5 milyon Euro maaş öneriyor.
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Manchester City ile de bonservis görüşmeleri sürüyor. İngiliz kulübünün bonservis talebinin 10 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
Galatasaray bonservis konusunda Manchester City ile 6-7 milyon Euro civarında anlaşma zemini arıyor.
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Ayrıca İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun da aktardığı bilgilere göre Manchester City, Galatasaray'ın Ederson için yakın zamanda ilk teklifini sunmasını bekliyor.
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Romano, Brezilyalı kaleciyle görüşmeler devam ettiğini fakat kulüpler arası görüşmelerin henüz başlamadığını aktardı.
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Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu. Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.
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