Kastamonu'da dehşet! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!

Abana ilçesinde dün, sahilde temizlik yapan T.Ş.G’nin kullandığı Devlet Su İşlerine ait iş makinesi, deniz kenarında oturan Acar'ın üzerinden geçmiş, Acar olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından iş makinesi operatörü gözaltına alınmıştı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde çarptığı kadının ölümüne neden olan iş makinesi operatörü tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre deniz kenarında oturan Nergiz Acar’a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iş makinesi operatörü T.Ş.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen iş makinesi operatörü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.