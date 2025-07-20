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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da dehşet! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi! | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da dehşet! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!

        Kastamonu'da tam bir dehşet yaşandı. Olayda sahilde deniz kenarında oturup güneşlenen 60 yaşındaki Nergiz Acar, bir iş makinesinin altında kalarak can verdi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iş makinesi operatörü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:41
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        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
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        Kastamonu'nun Abana ilçesinde çarptığı kadının ölümüne neden olan iş makinesi operatörü tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre deniz kenarında oturan Nergiz Acar’a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iş makinesi operatörü T.Ş.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliye sevk edilen iş makinesi operatörü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Abana ilçesinde dün, sahilde temizlik yapan T.Ş.G’nin kullandığı Devlet Su İşlerine ait iş makinesi, deniz kenarında oturan Acar'ın üzerinden geçmiş, Acar olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        Olayın ardından iş makinesi operatörü gözaltına alınmıştı.

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