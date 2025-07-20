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        Haberler Gündem Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 14, ulusal seviyede aranan 1 suçlu Türkiye'ye getirildi

        Kırmızı bültenle aranan 14, ulusal seviyede aranan 1 suçlu Türkiye'ye getirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 14, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve KKTC'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 08:30 Güncelleme: 20.07.2025 - 08:43
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        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kırmızı bültenle aranan 14, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve KKTC'den Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

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