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        Haberler Gündem Güncel Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı

        Adana'da polis merkezine giden M.B., 14 yaşındaki oğlu T.B.'nin, Adana- Pozantı otoyolunda bir mola tesisinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür de zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede; T.B.'nin, M.U. ve B.B.K. tarafından dövüldüğü güvenlik kameralarınca tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.B.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.U. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 21:26 Güncelleme: 19.07.2025 - 21:26
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        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
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        Adana'da bir mola tesisindeki iş yerinde zorla çalıştırıldığı iddia edilen çocuğu darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilik, bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında bir mola tesisindeki iş yerinde zorla çalıştırıldığı öne sürülen çocuğun darbedildiği anlara ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

        Açıklamada, "17 Temmuz'da polis merkezimize müracaatta bulunan bir vatandaşımız, 14 yaşındaki oğlu T.B'nin mola tesislerindeki bir iş yerinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi olmuştur." ifadesi kullanıldı.

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        Şikayet üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çocuğa darp suçunu işlediği kamera kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilerden B.B.K. (17) yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan diğer şüpheli M.U. (45) ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir."

        İşlemleri tamamlanan zanlılardan B.B.K, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.U. ise tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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