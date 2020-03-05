"HAMİLE OLSAM KARNIM ÇIKARDI"

Kilo aldığı gözlerden kaçmayan Naz Elmas'a muhabirler, "Hamile misiniz?" diye sorunca, "Ne hamileliği, evleneli 2 buçuk ay oldu. Hep bunu soruyorsunuz. Hiç öyle bir şey yok. Hamile olsam karnım çıkardı" şeklinde yanıt verdi. Elmas, "Şu an işe güce koştururken hamile olamam" diyerek açıkladı.