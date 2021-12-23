Navalny'in zehirlenmesi ile ilgili Putin'den açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu basın toplantısında merak edilen konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Putin, 2020 yılında Rusya tarafından zehirlendiği şüphesiyle Almanya'da tedavi gördükten sonra taburcu edilen ve döndüğü Rusya'da tutuklanan Rus muhalif Navalny'e ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Putin, Navalny'in zehirlenmesi ile ilgili olarak "Bunun hakkında konuşmaya bence hiç gerek yok. Cevaplayacak bir şey olmadığına göre bu sayfayı geçelim" dedi. Putin ardından konuya açıklık getirerek resmi olarak 'zehirlenmeye kanıt olarak materyal sunulmasını resmi olarak istediklerini ancak hiçbir somut yanıt alamadıklarını söyledi. Putin "Rusya Başsavcılığı üzerinden birçok kez talepte bulunduk. 'Zehirlenmeyi doğrulayan materyalleri sunun' dedik. Ancak sunulmadı. Çünkü yok. Bunu nasıl ve ne ile açıklayabiliriz?" dedi.

Batı ülkelerinin konu hakkındaki eleştirilerine ilişkin ise Putin, Almanya ve Fransa'ya Rus uzmanlarla birlikte çalışma yürütülmesini talep ettiklerini ancak karşı taraftan herhangi bir dönüş alamadıklarını ifade etti.