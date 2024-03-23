NATO ve AB, Rusya'daki terör saldırısını kınadı

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NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'da konsere gidenleri hedef alan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Hiçbir şey bu kadar iğrenç suçları haklı gösteremez. Kurbanlara ve ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama Haberi Görüntüle

"KORKUNÇ TERÖR SALDIRISINI KINIYORUM" AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Moskova'daki korkunç terör saldırısını kınıyorum. Her yerde masum canların kaybı bir insanlık trajedisidir." mesajını paylaştı. "TERÖR YİNE SAVUNMASIZ İNSANLARI HEDEF ALDI" AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını ifade ederek, "Terör, yine savunmasız insanları hedef aldı. Uluslararası toplum terör belasına karşı kararlı bir şekilde birlik içinde kalmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. Moskova'da terör saldırısı! Haberi Görüntüle REKLAM

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü. Saldırıda en az 133 kişi hayatını kaybetti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.