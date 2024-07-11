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        Haberler Dünya NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk irtibat ofisini Ürdün'de açacak | Dış Haberler

        NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk irtibat ofisini Ürdün'de açacak

        75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiriliyor. Zirvede "bölgesel ve küresel güvenlik ortamında Güney'deki ortaklarla daha güçlü, stratejik ve sonuç odaklı yaklaşım kurulması için hazırlanan eylem planı" kapsamında Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinde bir ilkin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:48
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        NATO'dan bir ilk
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        NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ilk irtibat bürosunu Ürdün'ün başkenti Amman'da açacağını duyurdu.

        NATO'dan yapılan açıklamaya göre, karar Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde "Değişen bölgesel ve küresel güvenlik ortamında Güney'deki ortaklarla daha güçlü, stratejik ve sonuç odaklı yaklaşım kurulması için hazırlanan eylem planı" kapsamında alındı.

        Açıklamada planın NATO'nun Doğu ve Kuzey Afrika'daki ortaklarıyla angajman ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtilerek, bu kapsamda Ürdün'ün başkenti Amman'da irtibat ofisi kurulacağı kaydedildi.

        Ofis açılması kararının NATO-Ürdün arasındaki "derin stratejik ortaklıkta önemli bir kilometre taşına işaret ettiğinin" aktarıldığı açıklamada, "Amman'da bir NATO İrtibat Ofisinin açılması NATO ile Ürdün arasında uzun süredir devam eden ve daha da gelişecek olan ilişkilerin doğal bir ilerlemesidir." ifadesine yer verildi.

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        Açıklamada, "Bu karar, Ürdün'ün hem bölgesel hem de küresel bağlamda istikrar unsuru olarak oynadığı önemli rolün ve terörizm ile şiddete varan aşırıcılık dahil uluslar ötesi tehditlerle mücadelede uzun zamandır üstlendiği lider rolünün altını çizmektedir." ifadesi yer aldı.

        Ofisin temsilcilik olarak faaliyet göstereceğinin kaydedildiği açıklamada, bu sayede NATO-Ürdün arasındaki ortak çıkar alanlarında siyasi diyalogu ve pratik işbirliğinin güçlendirilerek ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Ofisin, NATO-Ürdün makamları arasında düzenli temasların kurulmasına imkan tanıyarak "ulusal ve bölgesel bağlamın daha iyi anlaşılmasına ve stratejik analiz, sivil acil durum planlaması ve hazırlığı, kriz yönetimi, kamu diplomasisi, siber güvenlik ve iklim değişikliği gibi alanlarda konferanslar, kurslar ve eğitim programları dahil ortaklık programlarının ve faaliyetlerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına" katkı sağlayacağı aktarıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Nato
        #Ortadoğu
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