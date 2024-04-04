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        Haberler Dünya NATO lideri Stoltenberg: ABD'nin güvenliğinde Avrupa kritik öneme sahip

        NATO lideri Stoltenberg: ABD'nin güvenliğinde Avrupa kritik öneme sahip

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun sadece Avrupa'nın güvenliğini sağlama amacını taşımadığını, Kuzey Amerika'nın güvenliği için de kritik önem taşındığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:49
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        "ABD'nin güvenliğinde Avrupa kritik öneme sahip"
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        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun kuruluşunun 75. yılında açıklamalarda bulundu.

        "Avrupa'nın güvenliği için Kuzey Amerika'ya ihtiyacı var" diyen Stoltenberg, aynı zamanda Kuzey Amerika'nın da Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Avrupalı müttefiklerin dünya standardında bir orduya sahip olduğunu belirten NATO lideri, "Ayrıca geniş istihbarat ağları ve benzersiz diplomatik kozlara sahipler. Avrupalı müttefikler, Kuzey Amerika'nın gücünü artırıyor." ifadelerini kullandı.

        Stoltenberg, NATO aracılığıyla ABD'nin diğer büyük devletlere nazaran çok daha fazla dosta ve müttefike sahip olduğunu belirtti.

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