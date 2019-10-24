NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. NATO Genel Merkezi’nin girişinde yaptığı açıklamada Suriye odaklı gelişmeleri olumlu değerlendiren Stoltenberg, bundan sonra kalıcı politik çözümlerin geliştirilmesi gerektiği ve DEAŞ’i yenmek için küresel katkı ve katılım gerektiğinin altını çizdi.

Savunma Bakanları toplantısında ele alacakları konulara değinen Stoltenberg, sırasıyla 5G network altyapısı, ekonomik harcamalarda yük paylaşımı ve Afganistan’da barışçıl çözüm konularını konuşacaklarını belirtti.

Basından gelen soruları yanıtlayan Jens Stoltenberg, Almanya’nın Suriye’deki güvenli bölge için teklifi hakkında yorumları sorulduğunda, “NATO müttefiklerinin teklif getirmesi olumlu. Bu tip tekliflerle ilerlenebilir ve politik kalıcı çözümler üretilebilir” ifadelerine yer verdi. Stoltenberg, DEAŞ’lı mahkûmlar hakkında endişeleri olup olmadığı sorusuna ise, bölgedeki gerginliğin yükselmesiyle mahkûmların kaçmasından endişe ettiğini bu yüzden de son günlerde gerginliğin azalmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Bugünkü görüşmemizde tartışacağımız konulardan biri NATO müttefiklerinin DEAŞ karşıtı koalisyonuna destek sağlamak olduğunu belirten Stoltenberg, DEAŞ mahkûmlarının özgür kalmamasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Stoltenberg, “Türkiye ve ABD Devlet Başkanlarının politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise, “Büyük resme baktığınızda Kuzeydoğu Suriye’deki durumun zor ve karışık olduğunu görürüsünüz, kolay bir çıkış yok” cevabını verdi.