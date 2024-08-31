NATO, 30 Ağustos paylaşımını silip farklı bir fotoğrafla yeniden paylaştı
Merkezi İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. İlk olarak bir Türk askerinin Afrin'de nöbet tuttuğu bir kareyle kutlama mesajını yayınlayan NATO, daha sonra fotoğrafı değiştirdi.
Karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik kutlama mesajı paylaştı.
Paylaşımda, "Ev sahibi ulusumuzun 'Zafer ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz" denilirken, Afrin Hastanesi önünde nöbet tutan Türk askeri fotoğrafı kullanıldı.Değiştirilen Afrin fotoğrafı
Ardından NATO resmi hesabı, Twitter hesabından aynı kutlama mesajını başka bir fotoğrafla yeniden paylaştı.