Natalie Portman ile Paul Mescal aşk mı yaşıyor? - magazin haberleri

Natalie Portman ile Paul Mescal aşk mı yaşıyor? - magazin haberleri

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Natalie Portman'ın, Temmuz 2023'te sessiz sedası boşandığı iki çocuğunun babası koreograf Benjamin Millepied'den sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddia, 42 yaşındaki Portman'ın, gönlünü 28 yaşındaki meslektaşı Paul Mescal'e kaptırdığı yönünde.

Oyuncu ikilinin birlikte dışarı çıktığının görülmesi sonrası söylentiler ortaya atıldı. Natalie Portman ile Paul Mescal, bu hafta başında Londra'da bir barda birlikte görüntülenmişti.

Ortaya çıkan fotoğraflarda çiftin arasında bir romantizm olduğu görülmese de ilişki söylentileri anında yayılmaya başladı. Entertainment Tonight ise Natalie Portman ile Paul Mescal'in sadece arkadaş olduklarını yazdı. REKLAM

Paul Mescal, Natalie Portman'ın eski eşi Benjamin Millepied'in 2022'de çalıştığı 'Carmen' filminde rol almıştı.

Öte yandan Natalie Portman'ın ve Benjamin Millepied çift, 2009 yılında 'Siyah Kuğu' (Black Swan) filminin çekimlerinde tanışmıştı. Millepied ve Portman 2010 yılında nişanlanmış ve 2012’de evlenmişti. İkilinin Aleph ve Amalia adında iki çocuğu bulunuyor.