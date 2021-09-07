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Natalie Portman: Hem çeviklik hem de güç çalışmasıydı - Magazin haberleri

Natalie Portman: Hem çeviklik hem de güç çalışmasıydı

Amerikalı aktris Natalie Portman, yeni filmi "Thor: Love and Thunder"da kusursuz bir vücutla hayranlarının karşısına çıkmak için uyguladığı egzersiz programını anlattı

07.09.2021 - 11:07 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Sinema kariyerine 1990'ların ortalarında başlayan Hollywood yıldızı Natalie Portman; "Thor: Love and Thunder" ile süper kahraman evrenine dönüşüne dair konuştu.

    Yeni filminde "Mighty Thor"u üstlenecek olan Portman, rolünün hakkını verebilmek için 4 ay boyunca sıkı bir egzersiz ve diyet rutini izlediğini ifade etti. Konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, Vanity Fair'e verdiği röportajda çok fiziksel olan bu sürecin gerçekten eğlenceli geçtiğini sözlerine ekledi.

  • "BİR SÜRÜ PROTEİN İÇECEĞİ VARDI"

    40 yaşındaki Portman, "Hakikaten eğlenceliydi. Naomi Pendergast isminde bir eğitmenle çalıştım, sanırım çekimlerden 4 ay önceydi ve sonrasında tabii çekim döneminde de çalıştık. Çok fazla ağırlık çalıştık ve bir sürü protein içeceği hazırladık." şeklinde konuştu.

  • "HEM ÇEVİKLİK HEM GÜÇ ÇALIŞMASIYDI"

    "Daha önce hiç yapmadığım bir ağırlıksıklet antrenmanıydı." diyen ünlü oyuncu, "Tabii ki hiçbir zaman gerçekten hantal olmayı amaçlamadım. Çok fizikseldi bu yüzden hem çeviklik hem de güç çalışmasıydı." ifadelerini kullandı.

    "Thor: Love and Thunder"ın 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

  • "KENDİ CİNSELLİĞİMDEN BİR ŞEYLER GÖTÜRDÜ"

    Bilinmeyenlerini anlatan Portman, birçok projesindeki rolleri oynamanın medyada 'lolita' gibi resmedilmesine yol açtığını dile getirmişti.

    Natalie Portman, konuyla ilgili şunları söylemişti:

    Sanırım daha çocukken cinselleştirilmek kendi cinselliğimden bir şeyler götürdü çünkü beni korkuttu. Bana güvenli olabilmemin yolu 'Ben tutucuyum, ben ciddiyim ve bana saygı duymalısınız. Ben zekiyim ve bana bu şekilde bakmayın' demekmiş gibi hissettirdi.

  • 2012'de dansçı Benjamin Millepied ile evlenen oyuncu, sözlerine, "Oysa o yaşta kendi cinselliğiniz var, kendinize ait arzularınız var ve bir şeyler keşfetmek istiyorsunuz, açık olmak istiyorsunuz; ama daha yaşlı erkekler sizinle ilgilendiğinde ister istemez güvende hissetmiyorsunuz ve 'Hayır, hayır, hayır hayır hayır' diyorsunuz." şeklinde devam etmişti.

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