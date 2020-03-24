Anime karakterlerini ya da film, şarkıcı, sanatçı dünyasından kült karakterleri taklit eden cosplay fenomenleri 1990'lı yıllardan beri artış gösteriyor. Cosplay sanatçıları sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarda oldukça başarılı olduklarını gözler önüne seriyor. Natalie Costello isimli makyaj sanatçısı da ünlü isimlere kendini benzetiyor. Takipçi sayısını her geçen gün artıran İrlanalı makyaj sanatçısı kimi zaman Angelina Jolie, kimi zaman da Rambo oluyor... İşte genç kadının sosyal medya hesabından kareler...